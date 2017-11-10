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Мурманская область. Арктика10.11.17 14:21

Великолепная шестёрка вышла в финал региональной Мурманской лиги КВН

Во Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоялись полуфинальные игры региональной Мурманской лиги КВН.

Качественный юмор и зажигательные шутки представили команды «Морская академия» (г.Мурманск), «Глазунья» (г.Петрозаводск), «Суровые парни» (п.Спутник), сборная «Stand.Up Мурманск», «Сборная филологического факультета» (г.Мурманск), «Регион 51» (г.Апатиты), сборная города Снежногорска, «Овощной салат» (г.Санкт-Петербург).

— Количество участников и их география в этом полуфинале приятно удивляет, потому что к нам приехали команды со всей области, и даже из Петрозаводска и Санкт-Петербурга. Финал мы планируем организовать 2-го декабря. Спасибо администрации города Мурманска, которая поддерживает региональную Мурманскую лигу КВН, этот полуфинал мог бы не состояться без участия местных властей, — рассказал руководитель региональной Мурманской лиги КВН Алексей Шамов.

С каждым годом КВН-движение Мурманска набирает обороты, появляются новые интересные команды. В региональной лиге стремятся участвовать все больше людей — 9 ноября на сцене «Кировки» выступило рекордное количество команд — восемь. Выступления участников были разделены на два блока — сначала первые четыре коллектива показали свою программу в конкурсах «Приветствие» и «Музатлон», а затем — другие четыре.

Появление региональной лиги — своеобразный знак качества мурманских юмористов. Представители Мурманска играют в самых различных российских лигах КВН. Так, один из участников минувших игр — команда «Морская академия» является полуфиналистом Центральной лиги Москвы и Подмосковья 2016 года, чемпионом Мурманской региональной лиги КВН 2016 года и участником Первой лиги Международного союза КВН 2017 года. Администрация города-героя приветствует любые молодежные инициативы.

Мурманский КВН — пример слаженной работы неравнодушной молодежи и муниципальной власти.

— Сегодня администрация города Мурманска и комитет уверены, что то движение, которое мы создали, крепнет и популярность игры среди северян растет, — поделилась председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева. — У команд есть возможность проявить себя не только на региональном этапе, победители смогут поехать на большие фестивали в Светлогорск, в Сочи, где пообщаются с кэвээнщиками из других городов, обменяются опытом, посоревнуются. Более того, мы надеемся, что еще одна команда из Мурманской области тоже будет играть в Высшей лиге КВН, но для этого надо постараться.

По результатам двух конкурсов в финал прошли:1 - «Сборная Филологического Факультета» (г.Мурманск); 2 - «Морская Академия», (г.Мурманск); 3 - Сборная города Снежногорска  и  4 - «Регион 51», (г.Апатиты).

Жюри также добрали ещё две команды: «Суровые Парни» из посёлка Спутник и «Овощной Салат» из г.Санкт-Петербург.

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