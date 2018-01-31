Великовозрастный балбес украл у пожилой матери золотое кольцо

В дежурную часть обратилась 70-летняя мурманчанка с заявлением о краже из её квартиры. По словам заявительницы у неё было похищено золотое кольцо, стоимостью 8 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшую и выяснили, что в хищении имущества имеются основания подозревать её сына, который с ней совместно проживает.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы установили подозреваемого в преступлении, - неработающего, ранее судимого за кражу 49-летнего мурманчанина, - и доставили в отдел полиции.

Находясь в отделе полиции, злоумышленник признался в совершении кражи. Похищенное кольцо было у него изъято в ходе выемки.

По факту кражи следователем отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.