Великовозрастный сынуля ограбил пожилую мать

В полицию Мурманска обратилась жительница областного центра 1949 года рождения с заявлением о хищении у неё денежных средств. Потерпевшая пояснила, что её безработный 34-летний сын открыто отобрал у неё 2 тысячи рублей, которые она ему не хотела отдавать, так как знала, что он потратит их на приобретение спиртного. Попытки остановить сына оказались безуспешными, он оттолкнул её и ушёл с похищенными деньгами.

Сотрудники уголовного розыска ОП № 1 УМВД России по г.Мурманску установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Ранее неоднократно судимый житель областного центра признался в содеянном. Мать не хотела ему давать деньги, и тогда он открыто забрал у неё денежные средства.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Мурманчанин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос о заключении его под стражу.