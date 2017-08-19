Велогонка этапов кубка Баренцева региона - будьте внимательны во время движения по дороге Заполярный – Сальмиярви

«Мурманскавтодор» сообщает, что 19 и 20 августа в Печенгском районе пройдёт большое спортивное мероприятие - «Велогонка этапов кубка Баренцева региона, этапов Кубка Мурманской области, Чемпионата и Первенства Печенгского района по велоспорту на шоссе».

Маршруты велогонок затронут две автомобильные дороги общего пользования регионального значения: 19 августа - с 13.00 до 14.30 прохождение маршрута велогонки по участку автомобильной дороги Заполярный – Сальмиярви, км 0 – км 12; 20 августа - с 12.00 до 15.30 прохождение маршрута велогонки по участкам автомобильных дорог: Заполярный – Сальмиярви (участок Заполярный – Никель); Никель – Приречный – а/д «Лотта» (участок км 0 – км 22).

Двигаясь в районе этих маршрутов, необходимо быть внимательными, предупреждает «Мурманскавтодор».