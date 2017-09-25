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Мурманская область. Арктика25.09.17 11:50

Вердиктом коллегии присяжных заседателей двое местных жителей признаны виновными в умышленном убийстве

Собранные следственным отделом по городу Мончегорск следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области доказательства признаны коллегией присяжных заседателей Мурманского областного суда достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении жителей пгт.Ревда Ловозерского района. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору). 

Как установлено в ходе предварительного расследования, обвиняемые, 1987 и 1984 годов рождения, разработали преступный план, в соответствии с которым в ночь с 4 на 5 марта 2014 года, с целью лишения жизни потерпевшего заманили его в помещение гаража, расположенного в автогородке на территории пгт.Ревда. Заранее вооружившись ножами для совершения преступления, злоумышленники нанесли множественные удары в жизненно важные части тела потерпевшего, в том числе, в область головы, шеи и грудной клетки. От причиненных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

С целью сокрытия следов преступления, непосредственно после его совершения, обвиняемые завернули в полиэтилен тело мужчины и, положив его в багажник автомашины, вывезли в безлюдное место, расположенное в лесу. Злоумышленники уничтожили мобильный телефон потерпевшего, одежду со следами крови, а также следы крови на месте преступления, после чего скрылись.

В ходе грамотно организованных следственно-оперативных  мероприятий злоумышленники были задержаны.

Кроме того, обвиняемый, 1987 года рождения, признан виновным в совершении в декабре 2013 года в пгт.Ревда преступления, предусмотренного п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ  - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину на общую сумму более 70 тысяч рублей.

Согласно уголовному законодательству РФ, за совершение умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного группой лиц по предварительному сговору, обвиняемым может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

На основании вердикта присяжных заседателей судом будет вынесен приговор.

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