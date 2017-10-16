Верхнетуломская детская музыкальная школа отметила 40-летие

12 октября в зале Верхнетуломской детской музыкальной школы состоялся концерт, посвященный 40-летнему юбилею школы. На праздничный вечер собрались учащиеся школы, их родители, руководители учреждений культуры и образования, администрация городского поселения Верхнетуломский. В адрес коллектива школы прозвучали добрые слова поздравлений и сердечных пожеланий. В концерте приняли участие танцевальный коллектив «Околица» и выпускник Верхнетуломской ДМШ, студент IV курса МКИ Высочин Семен.



Школа открылась 1 сентября 1977 год. Это стало настоящим событием в культурной и образовательной жизни поселка. Основателем и первым директором была Шестопалова Татьяна Дмитриевна. На ее плечи легли все трудности и заботы, связанные с обустройством музыкальной школы. За эти годы в школе работали выпускники музыкальных училищ из городов: Тамбова, Вологды, Архангельска, Мурманска. А на протяжении уже долгих лет коллектив Верхнетуломской детский музыкальной школы остается неизменным. 40 лет музыкальной школы – это педагогический опыт, успехи учеников, радость от музыкального творчества. Учащиеся школы являются неоднократными лауреатами и дипломантами муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей: «Юный пианист», «Народные наигрыши», «Кольская масленица», «Волшебство звука», «Театральные надежды», «Театральная весна», «Музыкальный эрудит» и др.



Детская музыкальная школа играет значительную роль в культурной жизни посёлка. Активное сотрудничество с ДК «Дружба» и поселковой библиотекой способствует расширению музыкального кругозора населения посёлка и развитию музыкальной культуры в целом.



Недели музыки, литературно-музыкальные вечера, тематические концерты, фестивали, конкурсы, лекции-беседы, детские музыкальные спектакли стали неотъемлемой частью концертно-просветительской деятельности Верхнетуломской детской музыкальной школы.



Сохраняя свои лучшие традиции и сегодня, школа живёт новыми идеями и творческими планами.