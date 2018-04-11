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Мурманская область. Арктика11.04.18 11:14

Верховного суда РФ запретил «драть три шкуры» с должников

Показательное решение вынесла Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ, когда разъяснила, каким законом необходимо руководствоваться судам и приставам, если приходится брать долги с пенсии гражданина.

Как пишет «Российская газета», этот спор должника-пенсионера и приставов рассматривали астраханские суды и дружно встали на сторону приставов. Пенсионер-должник хотел с помощью суда повлиять на сумму, которую с его пенсии списывает пристав. Истец в суде объяснил, что получает пенсию немногим больше 10 тысяч рублей. Из этих денег пристав в счет долга списывает ровно половину, оставляя ему на жизнь, пять тысяч рублей. А это совсем мало, уверял пенсионер, ведь даже прожиточный минимум в области - семь тысяч. До суда пожилой должник обращался с письмом в Службу судебных приставов и просил брать 25 процентов, а не 50. Но приставы на письмо не отреагировали. Истец надеялся, что в суде к его просьбе отнесутся внимательней. Но пенсионер дошел до Верховного суда РФ и попросил все предыдущие решения отменить.

По мнению судей Верховного суда, «существенные нарушения норм материального и процессуального права допущены судами первой и апелляционной инстанции».

В местных судебных решениях сказано, что действия пристава правомерны, так как соответствуют законам «Об исполнительном производстве» и «О страховых пенсиях». По ним предусмотрена возможность брать даже больше: до 70 процентов страховой пенсии в возмещении ущерба. Вот с этими доводами Верховный суд и не согласился, заметив, что они «основаны на неправильном применении норм материального права». Высокий суд заявил, что в том же законе «Об исполнительном производстве» сказано, что исполнительное производство осуществляется, в том числе, на основании принципа неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника и членов его семьи. В этом же законе записано, что с должника можно удерживать не более 50 процентов зарплаты и «иных доходов». А ещё в этом законе приведены ограничения размера удержания - не больше 70 процентов, если речь идет об ущербе от преступления. По закону о страховых пенсиях также можно брать не более 50 процентов, и в редких случаях, прописанных в законах, - не больше 70. Но это максимальные параметры, заметил Верховный суд, а пристав вправе устанавливать такой размер удержания, который бы учитывал материальное положение должника.

Верховный суд особо подчеркнул - Конституционный суд неоднократно (шесть раз) высказывал свою правовую позицию по такому поводу. По ней, если для должника пенсия - единственный источник существования, то необходимо обеспечить баланс интересов кредитора и должника. Требуется защита прав должника пенсионера путем сохранения для него и тех, кто находится на его иждивении, «необходимого уровня существования, чтобы не оставить их за пределами социальной жизни».

По мнению Верховного суда, это существенные нарушения, которые и повлекли за собой принятие незаконных судебных постановлений. Дело пенсионера-должника велено пересмотреть по новой.

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