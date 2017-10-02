Верховный Суд РФ оставил без изменения приговор убийцам из Колы

Вступил в законную силу приговор Мурманского областного суда от 23 июня 2017 года по резонансному уголовному делу, государственное обвинение по которому поддержано прокуратурой области, в отношении несовершеннолетней жительницы Колы и гр.Ванина, осужденных по п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку, группой лиц по предварительному сговору) к 8 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии и к 14 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима соответственно, за убийство подростка.

Подсудимые были признаны виновными в том, что 23 марта 2016 года, находясь в подъезде дома по просп.Защитников Заполярья в Коле, из личной неприязни, действуя по предварительному сговору, совершили жестокое убийство несовершеннолетнего подростка, 2000 г.р., нанеся потерпевшему многочисленные удары ножами.

Осужденные обжаловали приговор и просили Верховный Суд Российской Федерации их оправдать.

Однако суд высшей инстанции согласился с позицией прокуратуры области и признал приговор законным и обоснованным.