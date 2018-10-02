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Мурманская область. Арктика02.10.18 08:30

Верховный Суд РФ признал постановления комитета по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в сп.Междуречье законными и обоснованными

В Верховном суде Российской Федерации состоялось судебное заседание по рассмотрению заявления ООО «Полярная звезда» к комитету по тарифному регулированию Мурманской области об отмене постановлений комитета об установлении тарифов на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения.

Суть судебного спора заключалась в том, что ранее на территории сп. Междуречье Кольского района услуги водоснабжения и водоотведения оказывались СХПК «Полярная звезда», преемником которого является ООО «Полярная звезда». В 2011 году комитетом организации были установлены соответствующие тарифы. При этом стоит отметить, что часть расходов по водоснабжению и водоотведению СХПК «Полярная звезда» относила на основной вид деятельности, занижая при этом расходы по регулируемым видам деятельности, что впоследствии приводило к установлению тарифов на минимальном уровне и незаинтересованности организации к содержанию водопроводных сетей в надлежащем техническом состоянии.

С 2012 года по 2014 год регулирование тарифов на данной территории не осуществлялось в связи с отказом организации от дальнейшей эксплуатации объектов водопроводно-канализационного хозяйства и отсутствием ресурсоснабжающей организации, желающей принять на обслуживание указанные объекты в связи с их неудовлетворительным техническим состоянием.

В 2014 году администрация сп.Междуречье передала объекты водопроводно-канализационного хозяйства МУП «Лавна», а комитет установил долгосрочные тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения на период 2015-2018 годов, при этом тарифы были установлены с их постепенным доведением до экономически обоснованного уровня после соответствующего согласования Советом депутатов муниципального образования.

Не согласившись с установленными комитетом тарифами и их дальнейшей ежегодной корректировкой, организация обратилась сначала в Мурманский областной суд, а затем в Верховный Суд Российской Федерации.

Верховный Суд РФ в удовлетворении требований ООО «Полярная звезда» отказал в полном объёме, признав абсолютно все постановления комитета по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в сп.Междуречье Кольского района на 2015-2018 годы законными и обоснованными.

«Комитет и в дальнейшем будет стоять на защите соблюдения баланса экономических интересов как населения, так и ресурсоснабжающих организаций, при этом оказанные услуги должны оплачиваться потребителями по экономически обоснованной цене», - озвучила позицию ведомства заместитель председателя комитета Анна Багрова, принимавшая участие в судебном процессе.

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