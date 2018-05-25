Верховный суд Российской Федерации подтвердил легитимность действий комитета по тарифному регулированию Мурманской области

В соответствии с Основами ценообразования в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ, региональный комитет по тарифному регулированию в декабре 2016 года произвел корректировку размера необходимой валовой выручки крупнейшей электросетевой компании Мурманской области АО «МОЭСК» в связи с неисполнением организацией инвестпрограммы в течение года.

Указанные действия комитета были оспорены АО «МОЭСК» в Мурманский областной суд, а в дальнейшем – в Верховный суд Российской Федерации.

24 мая Верховный суд Российской Федерации постановил свой вердикт: действия комитета о корректировке необходимой валовой выручки АО «МОЭСК» проведено комитетом в строгом соответствии с нормами действующего законодательства.

Председатель комитета Владимир Губинский, принимавший непосредственное участие в судебном процессе, обращает внимание сетевых компаний региона, что аналогичные действия по корректировке необходимой валовой выручки при неисполнении инвестпрограммы в течение года будут проводиться комитетом и в дальнейшем.