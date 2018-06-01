Верховный суд увеличил лимит SMS-общения коллекторов с должниками

Коллекторам позволили отправлять заёмщикам по несколько SMS в день вместо разрешенных двух. Однако только при условии, что речь идёт о частях одного сообщения и они едины по смыслу. Соответствующее определение вынес Верховный суд (ВС).

Как пишут «Известия», основанием для вынесения определения послужило то, что в апреле 2018 года управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому округу решило привлечь две компании к административной ответственности за слишком частое общение с заемщиками: одна из компаний отправила заемщику 3 SMS за день, другая - 5. А по закону «О защите прав и законных интересов физлиц при возврате просроченной задолженности» взыскатели могут взаимодействовать с должниками по SMS 2 раза в сутки, 4 раза в неделю, 16 раз в месяц.

Согласно определению Верховного суда, одно сообщение можно разбить на несколько частей, объединенных одним смыслом. В этом случае SMS, отправленные заемщику с перерывом в несколько секунд, будут считаться одним SMS, указал ВС.

- В соответствии со стандартом GSM максимальное количество знаков в SMS составляет 160 знаков латиницей и 70 знаков кириллицей, - пояснил директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин. - Но по закону коллекторам можно отправлять сообщения только на русском языке. В SMS необходимо внести большой объем информации - в частности, об агентстве, кредиторе и факте задолженности. Вся информация зачастую не входит в 70 символов. Длинное сообщение разбивается на несколько частей.

По мнению некоторых экспертов, позиция ВС положительно скажется на взаимодействии коллекторов с должниками, а донесение всей информации о долге до заёмщиков поможет более эффективному взысканию задолженности.

Но юрист компании «Юков и партнеры» Денис Бобырь опасается, что позиция ВС позволит коллекторам злоупотреблять своими правами и оказывать психологическое давление путем направления многосоставных SMS-уведомлений. Помимо обязательных сведений, они могут содержать иную, воздействующую на психологическое состояние должника, информацию, считает он.