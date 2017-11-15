Верить в мечту призвал студентов путешественник, почётный полярник, гость Мурманской международной деловой недели Михаил Малахов

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, на встрече с молодёжью, которая состоялась в рамках VI Мурманской международной деловой недели, врач, учёный-эколог и арктический путешественник Михаил Малахов рассказал о своих путешествиях, о своем исследовании Арктики. В 1995 году ему и его партнеру Ричарду Веберу удалось совершить переход по дрейфующим льдам из Канады до Северного полюса и обратно – за четыре месяца они преодолели более 2 тысяч километров.

За ту «Полярную Одиссею» – за героизм, мужество и стойкость, проявленные во время длительного уникального автономного похода на Северный полюс, за укрепление международного приоритета России в полярных исследованиях Михаилу Малахову было присвоено звание «Герой России».

Лекцию почётного полярника сопровождали документальные фильмы. Один из них – о походе на Аляску, который он совершил, чтобы узнать, что осталось от Русской Америки. Как выяснилось, в поселениях на побережье полуострова сохранились возведенные колонистами храмы, помнят и русские праздники, русские традиции.

В заключение Михаил Малахов сообщил, что уже идет работа над художественным фильмом о Шпицбергене под названием «Архипелаг». Режиссером-постановщиком выступает его сын – Михаил Малахов-младший. Минувшим летом он и сценарист Светлана Саликова получили федеральную субсидию Министерства культуры на создание полнометражной киноленты о полярниках. Начать работу съёмочная группа планирует на Кольском полуострове.