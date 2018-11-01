Верно служить населению города-героя Мурманска! - Тамара Ивановна Прямикова

Сегодня состоялась инаугурация главы муниципального образования город Мурманск Тамары Ивановны Прямиковой. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер, главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Маяков, глава администрации областного центра Андрей Сысоев, депутаты Мурманской областной Думы, Совета депутатов города Мурманска, командование Северного флота, Почетные граждане, представители общественности и средств массовой информации.

Тамара Ивановна, положа руку на Устав муниципального образования город Мурманск, произнесла торжественную присягу: «Клянусь при осуществлении полномочий главы муниципального образования город Мурманск соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, законы Мурманской области, Устав муниципального образования город Мурманск и другие нормативные правовые акты органов местного самоуправления, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить населению города-героя Мурманска!»

Вновь избранный глава муниципального образования поблагодарила горожан и депутатов Совета депутатов Мурманска за оказанное доверие и заверила в том, что будет действовать исключительно в интересах жителей заполярной столицы, продолжая усиленную работу на благо муниципального образования.