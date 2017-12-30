Вернули старушке забытый в магазине кошелёк

В полицию обратилась 77-летняя мурманчанка с заявлением о пропаже принадлежащего ей кошелька, в котором находились денежные средства в сумме 4 тысяч рублей. Опросив пожилую женщину, полицейские выяснили, что в то время, когда она расплачивалась за покупку на кассе, находясь в продуктовом магазине, из-за собственной забывчивости она оставила там кошелек. Вернувшись через непродолжительное время в магазин, заявительница не обнаружила утерянное имущество.

Прибыв на место происшествия, полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении, и записи камер наружного наблюдения. Также были опрошены работники магазина и возможные очевидцы происшедшего. На одной из записей оперативники заметили, как одна из посетительниц, стоя в очереди к кассе за потерпевшей, воспользовалась тем, что кошелёк был оставлен без должного присмотра, и похитила его.

В ходе специальных мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску подозреваемая была установлена и изобличена в содеянном. Ею оказалась 58-летняя ранее не судимая жительница города.

Подозреваемую доставили в отдел полиции. Похищенное имущество было у нее изъято сотрудниками полиции.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.