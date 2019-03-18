Вернуть Арктике природную чистоту - Екатерина Макарова

Сегодня, 18 марта, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Чистота начинается с нас! И пока каждый житель Мурманской области не поймет эту простую истину, наш край не избавится от мусорных завалов и грязи. Именно поэтому мурманские волонтеры Центра экологических инициатив «Чистая Арктика» активно занимаются этой проблемой. О том, как сохранить наш город красивым и комфортным для жизни, расскажет в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Екатерина Макарова, координатор проекта «Чистая Арктика».

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.