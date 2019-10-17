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Мурманская область. Арктика17.10.19 10:08

Вернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину

По данным «Левада-центра», 24% россиян не доверяют ни одному из политиков, а Президенту России Владимиру Путину так и не удалось вернуть предвыборные показатели в рейтинге доверия россиян политикам. Об этом свидетельствуют данные сентябрьского соцопроса «Левада-центра», который поступил в распоряжение «Коммерсанта».

В частности, из него следует, что главе государства сейчас доверяют 39% опрошенных. По мнению экспертов, вернуть доверие Владимиру Путину помогут новые популярные решения - громкие увольнения, возвращение смертной казни после резонансного преступления или же объявление о переменах в личной жизни.

Сентябрьское исследование показало, что Владимир Путин по-прежнему остаётся лидером среди политиков, которым россияне доверяют больше всего. Однако его показатели в этом рейтинге стали намного хуже после проведения пенсионной реформы и до сих пор не могут достичь прежних вершин -  в сентябре 2019 года число доверяющих Владимиру Путину остаётся на уровне 39%.

Также, по сравнению с ноябрем 2017 года, в сентябре 2019 снизились личные показатели министра иностранных дел Сергея Лаврова (были 19%, а стали 14%), министра обороны Сергея Шойгу (вместо 23% стали 13%), у председателя правительства Дмитрия Медведева (снизились с 11% до 9%) и проч. Россияне в принципе стали меньше доверять политикам. 24% опрошенных ответили, что не доверяют никому, хотя в ноябре 2017 года таких было 14%.

Невозможно до бесконечности поддерживать рейтинг доверия на пике, потом наступает спад, полагает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. «Рейтинг Владимира Путина вернулся в естественное состояние. Чтобы он вырос, нужны популярные действия, - отметил политолог. - Походов в тайгу и торжественных встреч за рубежом уже недостаточно. Системно надо поднимать благосостояние граждан и менять к лучшему атмосферу в стране. А разово можно просто кого-то уволить, вернуть смертную казнь после резонансного преступления или объявить о переменах в личной жизни».

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