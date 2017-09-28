«Человек с зонтом» украсил фасад дома флотской столицыЗНАКИ: Астролог Сергей Згазинский, «дежурный по звёздам», отвечает на вопросы северян
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика28.09.17 09:35

Вернувшись из Москвы, Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, пошла в родильный дом

Пока некоторые электронные ресурсы настойчиво распространяют информацию об отставке губернатора Мурманской области,  Марина Ковтун, вернувшись из Москвы, сегодня решила проконтролировать  ход капитального ремонта родильного дома № 1, познакомиться с работой эндоскопического отделения и его нового оборудования, центрального операционного блока и нового наркозно-дыхательного аппарата.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
№ 128.09.17 09:45 - JolloГубернатор думает о будущем, а её хоронят!!!
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
25.09.17: Владимир Путин недавно признал, что «властелином мира» станет та страна, которая займёт лидирующее место в области ИИ-разработок. А как Вы относитесь к усилиям учёных по созданию искусственного интеллекта?Проголосовало: 310 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Jollo
28.09.17 09:45
Губернатор думает о будущем, а её хоронят!!!
Комментарий к новости:Вернувшись из Москвы, Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, пошла в родильный дом
DIMON
25.09.17 09:26
Зато успешно с террористами в Сирии боремся! Каждая бома - в цель!!
Комментарий к новости:При «достаточно устойчивом росте» экономики страны 63% россиян даже не имеют финансовых накоплений
Gonshik
24.09.17 15:16
Я думаю, что наш предприимчивый народ и из этого тупика выход найдёт. Например, закон не запрещает получать зарплату в кассе предприятия наличными, кто-то ещё перейдёт на "серую" и "чёрную" схемы пол
Комментарий к новости:Содружество налоговиков и приставов сделает жизнь должников непредсказуемой
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире17:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиРоссияне за счёт кредитов отходят от «сберегательной» модели поведения к «потребительской»-PRO ВалютуКурс доллара подскочил почти на 42 копейки, евро – почти на 48 копеек-PRO ЭнергетикуЭнергетическая инфраструктура для потребителей проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» должна быть сформирована своевременно – губернатор Марина Ковтун-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 сентября-PRO Нефть и газПлавучая буровая установка «Амазон» прибыла в порт Сабетта-PRO ЗаконыВизит в квартиру без приглашения станет реальностью!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика