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Мурманская область. Арктика10.06.17 18:15

«Верный друг» - лучшие военные кинологи Северного флота будут выступать на всеармейских соревнованиях

На Северном флоте завершился флотский этап кинологического конкурса среди вожатых и их служебных собак «Верный друг».

Соревнования проходили на базе полигона отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота, дислоцирующейся в Печенгском районе Мурманской области. В них приняли участие 11 военных кинологов со своими питомцами из штатных отделений вожатых служебных собак соединений армейского корпуса СФ. Служебные собаки были представлены такими породами, как ризеншнауцер, немецкая, кавказская и среднеазиатская овчарки.

В течение пяти дней конкурсанты проходили испытания в различных упражнениях. На полосе препятствий служебные собаки преодолевали лестницу, барьер, забор, окоп, переползали под низко натянутой сеткой.

При выполнении упражнения «Защитная служба» собакам необходимо было задержать и отконвоировать нарушителей с последующей защитой от нападения. Вожатые и их служебные собаки продемонстрировали навыки преодоления специализированной 300-метровой полосы препятствий и прошли эстафетные гонки «Дог биатлон», в которых команда из 4-х кинологов со служебными собаками пробежали дистанцию в 1,5 километра, а затем вожатые выполнили стрельбу из мелкокалиберной винтовки.

Лучшими на Северном флоте по итогам флотского этапа кинологического конкурса были признаны военнослужащие отдельной мотострелковой бригады, дислоцирующейся в поселке Печенга.

Рейтинговую таблицу возглавил старший вожатый служебных собак прапорщик Иван Кочегаров со своей питомицей – немецкой овчаркой по кличке Санта.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, команда из пяти лучших специалистов служебного собаководства со своими питомцами в третьей декаде июня отправятся защищать честь Северного флота на всеармейских соревнованиях, которые пройдут с 26 июня по 3 июля на базе 470-го учебного центра служебного собаководства Вооруженных Сил РФ, расположенном в Московской области.

 

 

 

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