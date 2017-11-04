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Мурманская область. Арктика04.11.17 16:30

Вертолёт МИ-8 подняли со дна моря, погибших в нём нет

Норвежские спасатели подняли со дна Северного Ледовитого океана затонувший после крушения у побережья Шпицбергена российский вертолё Ми-8, сообщает руководитель оперативной группы МЧС России на Шпицбергене Евгений Саидов. «В ночь на субботу была проведена работа по поднятию фюзеляжа российского вертолёта со дна. Пассажиров и членов экипажа внутри вертолёта не оказалось», - сказал Саидов, отметив, что фюзеляж и хвостовая часть подняты на борт судна.

остояние поднятого фюзеляжа вертолёта удовлетворительное. Кроме того, серьезных повреждений, которые могли бы повредить черные ящики, нет. Сейчас поднятый вертолёт изучают эксперты, сообщает МЧС.

Речевой самописец поднят со дна и будет направлен в Москву на расшифровку, параметрический самописец пока не найден.

Группа спасателей МЧС России в очередной раз направилась в зону поиска экипажа вертолета для обследования побережья. Как передаёт корреспондент ТАСС с места событий, утром в субботу несколько групп спасателей вновь вылетели на вертолёте к району поисковых работ на береговой линии.

За последние пять дней спасатели обследовали более 200 км береговой линии, но ни членов экипажа, ни связанных с катастрофой предметов обнаружено не было. В течение светового дня спасатели МЧС совместно с представителями полиции Норвегии и волонтерами Красного Креста продолжат обследование берега в поисках членов экипажа или обломков вертолета.

В МЧС сообщили, что «поисковые работы будут продолжены. Зона поисковой операции расширена». Обследование района крушения ведётся с воздуха при помощи вертолёта.

В районе катастрофы Ми-8 сильное течение и сейчас все усилия сосредотачиваются на поиске семи пассажиров и членов экипажа, которых так и не удалось найти. 

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