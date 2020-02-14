Вертолётчики Северного флота отработали более 100 посадок на палубу большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков»

Экипажи корабельных противолодочных и спасательных вертолётов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота завершили тренировки в Баренцевом море по посадкам на палубу корабля. В течение двух лётных смен они отработали взаимодействие с экипажем большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» до его захода в базу.

Вертолётчики совершили более 100 посадок и взлётов с палубы в течение двух дней. Посадки отрабатывались на ходу и во время стоянки корабля в дневное время.

В учебно-тренировочных полётах было задействовано шесть корабельных вертолетов. Посменно на них выполняли поставленные задачи 10 экипажей.

Во время дальнего похода БПК «Вице-адмирал Кулаков» на его борту находилась авиационная группа, обеспечивающая работу двух корабельных вертолётов Ка-27 в поисково-спасательном и противолодочном оснащении. Вертолётчики были задействованы в совместном учении сил Черноморского и Северного флотов. Также они выполняли полёты на воздушную и морскую разведку и на поиск подводных лодок.

Как сообщает пресс-служба СФ, экипажи вертолётов, участвовавших в походе БПК «Вице-адмирал Кулаков», прибыли на аэродром базирования несколько дней назад. Они совершили перелёт, когда корабль находился в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.