Вертолётчики Северного флота выполнили полёты в Средиземном море с борта БПК «Североморск»

Корабельные вертолётчики Северного флота отработали плановые полёты в центральной части Средиземного моря с борта большого противолодочного корабля «Североморск».

Экипаж противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ провёл тренировки по поиску подводных лодок, а экипаж поисково-спасательного вертолёта Ка-27 – по поисково-спасательному обеспечению с экипажами фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» и спасательного буксира «Николай Чикер», с которыми большой противолодочный корабль «Североморск» встретился в центральной части Средиземного моря накануне.

В ближайшее время экипаж «Североморска» продолжит выполнение задач по плану дальнего похода в Средиземном море.

Дальний поход большого противолодочного корабля «Североморск» продолжается с 5 июля 2018 года. За первый этап своего дальнего похода он преодолел более 30 тысяч морских миль, выполнил ряд военно-дипломатических задач и побывал в портах: Алжир, Виктория, Пемба, Анциранана и Джибути, принял участие в международных российско-пакистанских учениях по противопиратской деятельности «Аравийский муссон-2018».

Как сообщает пресс-служба СФ, после планового восстановления технической готовности в городе Севастополь большой противолодочный корабль Северного флота продолжает выполнять задачи дальнего похода в акватории Средиземного моря. С момента выхода из Севастополя БПК «Североморск» преодолел уже более тысячи морских миль.