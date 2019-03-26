Весь день в «Кировке» - в Мурманске отметят Международный день театра

27 марта в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М.Кирова в рамках празднования Года театра в России состоится акция «День театра», посвященная Международному дню театра. В этот раз всемирный праздник имеет для России особое значение, ведь в соответствии с указом президента Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра.

В этот день под эгидой Года театра во всех регионах пройдут масштабные праздничные события. Не осталась в стороне и Мурманская область. С утра до вечера на базе Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М.Кирова будут работать площадки, организованные сотрудниками областных учреждений.

В 10.30 утра старт программе даст спектакль Мурманского областного театра кукол «Золотой ключик», торжественная церемония открытия акции запланирована на 14.00 в Фестивальном зале, завершит праздничный день комедия «Бедность не порок» от Мурманского областного драматического театра, он начнется в 19.00. Весь день во дворце гостей акции ждут выставки и презентации, спектакли и концерты, квесты и мастер-классы, подготовленные работниками культуры.

Подробная программа мероприятий:

зрительный зал

10.30 – 12.30 – спектакль «Золотой ключик» по пьесе Н. Шувалова Мурманского областного театра кукол;

фойе зрительного зала, 1-й этаж

10.30 - 21.00 – фотовыставка «Мурман театральный» Мурманского областного краеведческого музея,

14.00 - 16.00 - театрализованное игровое представление для детей и родителей «Книги + Куклы + Дети = Театр в библиотеке» Мурманской областной детско-юношеской библиотеки,

14.30 – 17.00 – «Свободный микрофон»,

14.30 - 16.00 - читаем прозу, стихи, монологи вместе с народным самодеятельным коллективов драматическим театром «Комедиограф» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова,

16.00 – 17.00 – «Монологи о любви» (читаем прозаические и поэтические отрывки) Детской театральной школы города Мурманска;

танцевальный зал

11.00 – 11.45 – квест «Тайна театральной маски» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова;

фойе фестивального зала, 1-й этаж

13.00 - 14.00 – мастер-класс «Театральный грим» Детской театральной школы города Мурманска,

13.00 - 19.00 – выставка аудио-спектаклей для слепых и слабовидящих и тифлооборудования для прослушивания спектаклей «Театр у микрофона» Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих,

16.00 - 18.00 – мастер-класс «Театральный грим» Детской театральной школы города Мурманска;

фойе 1-го этажа

13.00 - 19.00 - выставка театрального реквизита, костюмов и декораций «#САМОдеятельность» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и Детской театральной школы города Мурманска,

13.30 - 19.00 - фотозоны «Лучшее театральное селфи»Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова;

фестивальный зал

14.00 - 14.15 - открытие акции «День театра»,

14.20 – 19.30 - «Театральный десант»,

14.20 - 15.20 – концертная программа «По страницам оперы и оперетты» народного самодеятельного коллектива ансамбль солистов «Орфей», г. Мурманск,

15.25 - 16.50 – импровизационная программа «Выкрутасы» Арктического театра, г. Мурманск,

17.10 - 18.10 – спектакль по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка» Свободной Театральной Компании ЗАТО ТЕАТР, г. Североморск,

18.30 - 19.30 – поэтический спектакль по произведениям Анны Ахматовой «Простить себя» народного самодеятельного коллектива драматический театр «Апельсин», ЗАТО Александровск г. Гаджиево;

малая гостиная

14.20 - 15.00 - «Театральная коллекция» презентация новой цифровой коллекции электронной библиотеки «Кольский Север» Мурманской областной универсальной научной библиотеки,

16.00 - 19.00 - творческая лаборатория «ШАР» (школа актера и режиссёра),

16.00 - 16.30 - «Театральная гостиная» Рассказы А.П. Чехова читает артист Мурманского областного драматического театра Владимир Вагайцев,

16.30 – 17.00 – «Театральная песня» Песни о театре поют участники народного самодеятельного коллектива клуб авторской песни «Пять углов»,

17.00 – 18.00 - «Театральная мафия» Играем вместе с театром «Комедиограф»,

18.00 – 19.00 – «Гимнастика чувств и основы техники сценической речи» мастер-класс актёра Драматического театра Северного флота Александра Титовского;

голубая гостиная, 3-й этаж

16.00 - 17.00 - спектакль «Медведь» по пьесе А. П. Чехова Драматического театра Северного флота,

17.10 – 18.10 – спектакль «Кто сказал: «Мяу?» по пьесе В. Сутеева и мастер-класс «Театр для самых маленьких» Мурманского областного театра кукол;

зрительный зал

19.00 – 20.30 – закрытие акции «День в театре» спектакль «Бедность не порок» по пьесе А.Н. Островского Мурманского областного драматического театра.