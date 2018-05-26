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Мурманская область. Арктика26.05.18 07:00

Весь исторический путь длиной в восемь десятков лет Мурманская область и пограничные войска прошли вместе

Встречи с ветеранами в канун профессионального праздника пограничников уже давно стали доброй традицией областного парламента. В мероприятии приняли участие председатель областной Думы Сергей Дубовой, председатели профильных комитетов регионального парламента Александр Макаревич, Михаил Ильиных, и.о. начальника погрануправления Михаил Карпенко, ветераны и сотрудники погранслужбы, член Совета Федерации.

Приветствуя гостей, спикер областной Думы Сергей Дубовой отметил, что каждая пограничная застава, каждая пограничная часть Мурманской области – это частичка истории Заполярья, рассказ о подвиге, мужестве и героических победах. А все вместе – это славная столетняя летопись пограничных войск России.

- В эти дни мы находимся на пороге ещё одной круглой даты – 80-летия Мурманской области, стратегически важного приграничного северного региона. Весь исторический путь длиной в восемь десятков лет Мурманская область и пограничные войска прошли вместе, разделяя и успехи, и горечь утрат.

К поздравлениям присоединились и депутаты регионального парламента.

Михаил Ильиных отметил, что во все времена служба на границе являлась задачей особой государственной важности: «Обеспечивать неприкосновенность государственных границ, оберегать целостность территории страны, защищать ее интересы - эту ответственную и почетную миссию Родина доверяла и доверяет только самым смелым, решительным и честным», - сказал он.

О заслугах пограничников, которых чествовали в этот день, рассказал Михаил Карпенко. Он отметил, что во все времена только самые стойкие, выдержанные, терпеливые люди служат в погранвойсках, и наши ветераны - яркое тому подтверждение. Особые слова благодарности он выразил депутатам областной Думы за многолетнюю поддержку погранслужбы.

Немало теплых слов звучало в адрес ветеранов пограничников, которые многие годы честно служили и выполняли поставленные задачи, сохраняли и приумножали славные традиции пограничного братства.

- Вы прошли отличную школу мужества, закалки, боевой выучки и товарищества. И вы, как никто, знаете - случайных людей на границе быть не может, - подчеркнул Сергей Дубовой.

Депутаты поблагодарили ветеранов за службу, за огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную жизненную позицию, пожелали здоровья, благополучия и успехов во всем.

За большой личный вклад в обеспечение пограничной безопасности Кольского Заполярья, патриотическое воспитание сотрудников пограничных органов и молодежи области и в связи со 100-летием образования пограничных войск России парламентарии вручили ветеранам погранвойск Благодарственные письма регионального парламента.

За высокие достижения в укреплении государственной безопасности, многолетнюю доблестную службу на государственной границе Российской Федерации на территории региона и в связи со 100-летием со дня учреждения пограничной охраны России Благодарственным письмами Думы награждены сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

 

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