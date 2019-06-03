Весёлая восьмёрка вышла в юморной полуфинал

В Мурманске состоялись игры ¼ финала Мурманской официальной Лиги КВН. Десять команд боролись за право осенью сыграть в полуфинале.

– Мурманский КВН не просто на подъеме, он уверенно движется вперед, – рассказал депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер. – Уже несколько лет подряд участники местного КВН-движения достойно выступают в главной телевизионной лиге.

Настоящими любимцами мурманской публики стала команда «Сборная Аллакурти» состоящая из двух человек. Причём постоянно на сцене находится только один участник.

– Лучший показатель успешности того или иного проекта – общественное мнение и интерес, – поделился впечатлениями директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодёжи» Леонид Мостовой. – На играх мурманской лиги практически всегда переполненный зал. Участники это видят, поэтому максимально выкладываются на репетициях и выступлениях.

По итогам игр ¼ в полуфинале сыграют: «Сборная Алакуртти»; «Бабслей»; «Ой, все»; «Суровые парни»; «Для вас»; «Сверхразум»; «Семейные ценности» и «Сборная ПетрГУ».