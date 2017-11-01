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Мурманская область. Арктика01.11.17 16:05

Весело и с пользой проведут каникулы юные мурманчане

Походы в музеи, театры, кино, увлекательные экскурсии, участие в культурных и спортивных мероприятиях – все это включено в распорядок дня мурманских школьников, посещающих оздоровительные лагеря. Они организованы на время осенних каникул на базе 11 общеобразовательных учреждений города.

В их числе школа № 37 на проспекте Кирова, 36/27. Сегодня здесь полным ходом идет подготовка к празднованию Дня народного единства, а вчера ребята посетили атомный ледокол «Ленин».

– Отрадно, что городские власти находят возможность организовать такой интересный отдых для юных мурманчан. В оздоровительных лагерях они проводят время весело и с пользой. Примечательно, что интересная программа привлекает не только малышей, но и старшеклассников, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска, директор средней общеобразовательной школы № 56 Ирина Малюк.

Особое внимание при организации отдыха детей уделяется рациону питания. В меню блюда из мяса и рыбы, овощи, фрукты, молочные продукты. Стоит отметить, что плата за пребывание в оздоровительных лагерях на базе мурманских школ остается неизменной и составляет всего 50 рублей в день.

– За время осенних каникул в лагерях отдохнут более тысячи мурманских школьников. Некоторые из них отправились в оздоровительные учреждения Мурманской области, – рассказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска Людмила Ананьина.

Кроме того, в рамках национальной программы детского культурно-познавательного туризма юные мурманчане стали участниками экскурсионно-туристических поездок по городам России.

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