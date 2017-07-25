Весело открыли третью смену городских оздоровительных лагерей

Сегодня в танцевальном зале областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялось торжественное открытие третьей смены городских летних оздоровительных лагерей.

Летом в Мурманске оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей открыты на базе 13 школ и гимназий, свои двери учреждения распахнули для 1740 юных северян. Воспитанников третьей смены, как и их предшественников, ждут различные познавательные и развлекательные мероприятия, например, посещение океанариума, кинотеатра, активити-парка или музея занимательных наук «Фокус» на базе Мурманской областной научной библиотеки.

– Последние годы меняется формат мероприятий в детских оздоровительных лагерях, теперь к детям приходят в гости очень уважаемые и интересные люди – врачи, инспекторы госинспекций, дорожной службы, сами школьники посещают библиотеки, театры и музеи. Здесь у них есть огромная возможность многое узнать о Мурманске и увидеть любимый город с другой стороны, – говорит директор МБОУ СОШ № 5 Ирина Ускова.

Всего за третью смену, которая продлится с 25 июля по 17 августа, в оздоровительных лагерях на базе школы № 18, гимназий № 6 и № 8 отдохнут 360 человек.

Руководители школ отмечают, что особой нагрузки на учреждение, которое принимает у себя оздоровительный лагерь, нет, поскольку лагерь поделен на три смены, которые организованы на базе разных школ, таким образом, время для подготовки к новому учебному году остается у каждого учреждения.

Ежегодно в городской казне предусматриваются денежные средства для организации летнего отдыха юных северян, ведь оздоровление детей – одна из важнейших задач администрации Мурманска.