«Весёлое путешествие» - в областной детско-юношеской библиотеке пройдет игровое мероприятие для школьников

26 июля в 11.30 в отделе искусства и творчества Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоится игровое мероприятие «Весёлое путешествие» для детей из летнего оздоровительного лагеря при средней образовательной школе № 18.

Ребята встретятся с веселыми гавайцами, в роли которых выступят библиотекари, и отправятся в увлекательное путешествие на Гавайские острова, где их ждут весёлые конкурсы, эстафеты, загадки и, конечно же, традиционные гавайские танцы.