Мурманская область. Арктика25.07.17 08:25
«Весёлое путешествие» - в областной детско-юношеской библиотеке пройдет игровое мероприятие для школьников
26 июля в 11.30 в отделе искусства и творчества Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоится игровое мероприятие «Весёлое путешествие» для детей из летнего оздоровительного лагеря при средней образовательной школе № 18.
Ребята встретятся с веселыми гавайцами, в роли которых выступят библиотекари, и отправятся в увлекательное путешествие на Гавайские острова, где их ждут весёлые конкурсы, эстафеты, загадки и, конечно же, традиционные гавайские танцы.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 413 человека
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Последние комментарии
дмитрий
25.07.17 00:29
отвратительного качества комплекс, абсолютно незакрепленная горка,а табличка спонсора и вовсе травмоопасна для всех детей независимо от возраста. хватит ставить абы что для самопиара, подумайте наконе
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Вера Григорьевна
24.07.17 21:56
Так мы ещё не забыли, как Россельхзозбанк измывался над нами с первоначальном периоде работы Фонда капремонта - в очередях-то постояли. Странно, что они же опять и победили.
Аркадий
24.07.17 21:51
Да, магическое слово, теперь его можно во многих ситуациях применять,раз власть только так проблемы граждан решает.
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