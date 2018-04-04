Весёлые и находчивые оттачивают мастерство

У КВНщиков в самом разгаре очередной сезон. Подготовку к играм ведут самые разные команды областного центра.

– В Мурманске четко выстроена пирамида КВН-движения. Все команды, независимо от уровня турниров, в которых они выступают, работают в тесном взаимодействии друг с другом, – рассказал директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодежи» Леонид Мостовой. – Состав опытных коллективов часто обновляется талантливой молодёжью, а «ветераны» с радостью делятся секретами успеха с начинающими командами.

В начале марта состоялся фестиваль региональной лиги КВН, по его итогам были отобраны участники сезона 2018 года. На очереди полуфинал школьной лиги.

Флагман мурманского КВН «Морская академия» активно готовится к ¼ финала Высшей лиги. Будущие моряки оставили яркое впечатление своим дебютом в «вышке» и были дополнительно приглашены в следующий этап. Четвертьфинальная игра состоится в Москве 21 апреля.