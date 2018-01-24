Мурманская область. Арктика24.01.18 07:25
Весёлые остановки библиомобиля
Передвижная библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки уже не первый раз радует маленьких читателей увлекательными играми, викторинами и необычными книгами. В этот раз гости праздника совершат увлекательное путешествие по Кольскому полуострову вслед за солнышком.
Начнётся виртуальное странствие в Кандалакшском заповеднике, а затем ребята побывают в Апатитах, Кировске, Оленегорске, Ловозере, Мурманске, Североморске. А 27 января в 12.00 библиомобиль притормозит на площади имени Л.А. Матушкина, чтобы порадовать юных гаджиевцев.
На каждой остановке детей ждут конкурсы, игры и танцы. А весёлые клоуны Капитошка и Пончик поделятся хорошим настроением.
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Мурманчанин
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Known
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Михаил
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