Мурманская область. Арктика23.07.19 08:15
«Весёлые старты» для юных северян
Спортивный комплекс «Долина Уюта» вчера принимал мальчишек и девчонок из летних оздоровительных лагерей Мурманска. В легкоатлетическом манеже для ребят были организованы площадки «Мини-футбол», «Настольный теннис/бадминтон» и «Познакомься с ГТО». На лыжном стадионе Долины Уюта прошли «Весёлые старты».
Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, в рамках спортивного праздника были вручены знаки отличия ГТО: «золото», I ступень - Тюрдьо Нелли (г. Кола); «золото», X ступень - Карпова Лариса Валентиновна (ЗАТО г.Североморск); «серебро»,V ступень - Колосов Сергей (г. Мурманск) и «бронза», V ступень - Соловьев Данила (г. Мурманск).
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