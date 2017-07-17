«Весёлые старты» прошли в оленегорской колонии-поселении № 24

Сотрудники оленегорской колонии-поселения № 24 организовали для осуждённых-любителей здорового образа жизни спортивный праздник «Весёлые старты». Участники спортивных состязаний поделились на две команды - «Бразерс» и «Чикаго», - в каждой из которых было по 12 человек, в том числе по 3 женщины.

Программа «Весёлых стартов», по замыслу организаторов, получилась насыщенной и разнообразной. Соперники боролись за победу в эстафетах с мячами, теннисными мячиками, беге в мешках, прыжках на скакалках, вращении обручами, конкурсе на попадание в цель, прыжках в длину. Осуждённым также предстояло сразиться в различные подвижные игры и продемонстрировать свои познания в интеллектуальном конкурсе «Викторина на спортивную тематику».

Не остались в стороне от весёлых состязаний и зрители, которые активно рисовали яркие остроумные плакаты в поддержку понравившейся команды.

По словам начальника психологической лаборатории КП-24 Татьяны Пискуновой, спортивное мероприятие «Весёлые старты» было направлено на развитие умения работать в команде, профилактику конфликтов среди осужденных, снятие эмоционального напряжения и повышение психоэмоционального состояния. И поставленные цели, по общему мнению участников и болельщиков, были успешно достигнуты.