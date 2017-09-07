Весёлый праздник состоится в честь Комсомольской улицы

9 сентября на Комсомольской улице флотской столицы будет весело и шумно - с городским размахом здесь пройдёт праздник в честь улицы.

Напомним, что традицию праздновать День улицы Комсомольской возродили в 2014 году.

Народное гулянье начнётся в 14.00. В программе: театрализованный концерт «Осень в нашем городе» с участием творческих коллективов Центра досуга молодёжи; интерактивные игры; флешмоб «Город дружных соседей»; детские атракционы; мастер-классы по изготовлению осенних сувениров; фотозона «Краски осени»; торговая ярмарка.