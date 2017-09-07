Мурманская область. Арктика07.09.17 08:25
Весёлый праздник состоится в честь Комсомольской улицы
9 сентября на Комсомольской улице флотской столицы будет весело и шумно - с городским размахом здесь пройдёт праздник в честь улицы.
Напомним, что традицию праздновать День улицы Комсомольской возродили в 2014 году.
Народное гулянье начнётся в 14.00. В программе: театрализованный концерт «Осень в нашем городе» с участием творческих коллективов Центра досуга молодёжи; интерактивные игры; флешмоб «Город дружных соседей»; детские атракционы; мастер-классы по изготовлению осенних сувениров; фотозона «Краски осени»; торговая ярмарка.
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