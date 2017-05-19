Весеннее обострение: полиция Мурманска разыскивает извращенцев

18 мая около 16 часов во дворе дома № 5 по улице Пономарева неустановленный мужчина демонстрировал четверым подросткам свои половые органы. Дети сообщили о данном факте в полицию. По информации подростков, действия мужчины снимала на мобильный телефон неустановленная женщина.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

В целях установления личности мужчины просьба данную женщину, а также иных лиц, которым что-либо известно о происшествии, обратиться в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску по телефонам: 8 (8152) 40-60-10 (дежурная часть ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску), 40-60-36 (отдел уголовного розыска) или лично по адресу г. Мурманск, ул. Щербакова, д. 5. Анонимность гарантируется.