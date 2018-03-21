«Весенние фантазии» вдохновили на декупаж

Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих провела в первичной городской организации Всероссийского общества слепых творческую мастерскую «Весенние фантазии». Её участники познакомились с модным видом творчества – декупажем, с помощью которого можно создать иллюзию изысканной росписи красками.

Декупаж (от франц. découper — вырезать) — техника декорирования различных предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента (обычно вырезанного) к предмету и далее покрытии полученной композиции лаком ради сохранности, долговечности и особенного визуального эффекта. Данная техника доступна для людей разных возрастов и с разной степенью подготовки, дает возможность создавать красоту и не быть при этом профессиональным художником.

Состоялся мастер-класс. Ермакова Галина Федоровна помогла начинающим мастерицам сделать своими руками необычный декор посуды. Благодаря фантазии и вдохновению все участники творческой мастерской создали прекрасные работы и получили массу положительных впечатлений.