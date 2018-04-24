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Мурманская область. Арктика24.04.18 17:45

Весенний концерт на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»

14 апреля 2018 года представители Региональной общественной организации Чувашское культурное общество «Чувашский край» и регионального отделения общероссийской общественной организации «Офицеры России» нанесли дружеский визит экипажу легендарного тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Валерий Осипов, председатель чувашской организации, открывая встречу, поблагодарил членов экипажа за несение боевой службы, а также поздравил с награждением орденом Ушакова. Орден вручен за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели боевой подготовки, мужество и героизм, проявленные личным составом во время выполнения боевых задач.

Прибывшим на службу землякам из далекой Чувашии, активисты чувашского общества передали именные письма от курсантов Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова. Военнослужащие читали письма с большим интересом, внимательно и благодарно, обещав в ближайшем будущем отправить мальчишкам и девчонкам ответ.

Председатель исполкома Мурманского отделения общероссийской общественной организации «Офицеры России» Дмитрий Жуковский вручил награды наиболее отличившимся офицерам корабля: капитану 1 ранга Сергею Артамонову - медаль «За офицерскую честь» и капитану 2 ранга Алексею Домрычеву - почетную грамоту.

После официального приветствия, вручения писем и наград, состоялся яркий концерт, подготовленный Чувашским культурным обществом. Военнослужащие поддерживали артистов аплодисментами, когда звучали зажигательные мелодии и внимательно замолкали, как только начинали звучать лирические ноты. По завершении концерта гостям была предложена экскурсия по легендарному судну.

Артисты покидали корабль, переполненные яркими эмоциями, незабываемыми впечатлениями и с чувством выполненного долга. А военнослужащие заверили в ожидании дальнейших встреч.

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