Весенний паводок продолжает доставлять неприятности мурманчанам

Вешние воды продолжают наносить ущерб городу Мурманску. Сегодня потоки воды залили часть улицы Траловой в районе проходной судоверфи.

Водный поток быстро заполнил низинную часть дороги, на которой стояли автомашины работников рыбного порта и судоверфи. Как нам сообщили очевидцы ЧП, у некоторых машин из-за этого вышли из строя двигатели. Работники предприятия не могут в конце дня выехать с этой территории или подъехать к производственным цехам.

Сотрудники Мурманского морского рыбного порта говорят, что вода подтопила складские помещения, электроподстанцию, из-за чего произошло аварийное отключение подачи электричества… Такие чудеса весной происходят здесь регулярно, только внимание на них никто не обращает, кроме работников близлежащих предприятий.

О подробностях этого ЧП редакция «Арктик-ТВ» расскажет в вечернем выпуске новостей в 20.00.