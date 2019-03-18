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Мурманская область. Арктика18.03.19 16:18

Весенний снегопад добавил хлопот муниципалитетам

Сегодняшнее оперативное совещание в правительстве Мурманской области первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин начал с обсуждения дорожной обстановки после обильных снегопадов в минувшие выходные.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин, за выходные дни в диспетчерской Мурманскавтодора зафиксировано 15 сообщений: 4 – по федеральной автодороге, 11 – по региональным, в основном это жалобы на скользкое покрытие и снежную кашу.

«Жалобы оперативно передавались подрядчику для принятия мер. В выходные все дороги были открыты для проезда», – подчеркнул Дмитрий Соснин.

Помимо дорог и улиц актуальной темой остается уборка от снега дворов, а также крыш от наледи и сосулек. Руководитель Государственной жилищной инспекции Алена Кузнецова сообщила, что за последние две недели на эту тему поступило около 180 обращений граждан. Муниципалитеты оперативно отрабатывают информацию, полученную от Госжилинспекции по перенаправленным обращениям жителей.

Ситуацию прокомментировали руководители муниципалитетов – города Мурманска, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск и города Кировска. Практически везде муниципальные территории удаётся поддерживать в нормативном состоянии. Проблемы есть во дворах – там сфера действий управляющих компаний, не все из них успевают оперативно чистить и вывозить снег.

Алексей Тюкавин призвал руководителей муниципалитетов контролировать управляющие компании в части уборки дворовых территорий от снега, используя органы муниципального и регионального жилищного контроля.

«Граждане должны видеть, что в городе есть власть, и она работает», – отметил первый заместитель губернатора.

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