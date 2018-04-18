Весна - одно из самых напряженных времен года для городских служб

Специалисты муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» круглосуточно следят за порядком на городских улицах. В весенний период большое внимание уделяется освобождению проезжей части, зеленых зон и тротуаров от снега, а также прочистке водоотводных каналов. Трудятся дорожники круглосуточно во всех округах города.

- Конец апреля - начало мая - это напряженная для учреждения пора, потому что одновременно и снег нужно вывозить, и убирать мусор, промывать ливневую канализацию, приводить в порядок остановочные комплексы. Параллельно готовимся и к майским праздникам, - рассказал директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин.

Городская ливневая сеть составляет более 120 километров, большая часть - открытого типа. Для качественной расчистки применяется комбинированная уборка: ручная и механизированная.

В настоящее время продолжаются работы по удалению снега и наледи вдоль бортового камня, в том числе в местах расположения дождеприемных решеток. За зимний период 2017-2018 сотрудниками УДХ было вывезено около 580 тысяч кубометров снега.