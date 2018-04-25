Весна - время наводить порядок во дворах

С приходом долгожданной северной весны в Мурманске наступает пора генеральной уборки. Улицы и дворы областного центра освобождаются от снега, сразу виден и накопившийся за зиму мусор. За чистоту дворов отвечают управляющие компании. Они должны регулярно, согласно графику работ, убирать мусор, поддерживать в чистоте дворовую территорию, в порядке дома. К сожалению, с этими обязанностями справляются не все.

Для борьбы с нерадивыми коммунальщиками в рамках программы «Мурманск-город чистоты» регулярно проводятся рейды по проверке качества оказания жилищных услуг управляющими организациями. Сегодня состоялась плановая проверка работы ООО «ЖЭК». Первым специалисты управления Октябрьского округа проверили двор домов №№ 9, 11, 11а по улице Карла Либкнехта.

Среди нарушений - захламленная контейнерная площадка, которую, как отмечают специалисты отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству Октябрьского округа, чистят только перед проверками, а также мусор на придомовой территории и несанкционированные надписи с фасадов зданий.

- Сейчас, в преддверии майских праздников проводится серьезная работа, мимо этих домов лежит маршрут шествия в День Победы, — рассказал заместитель начальника управления Октябрьского административного округа администрации города Мурманска Александр Боянжу. — Администрацией города Мурманска объявлены общегородские субботники, которые будут проходить 28 апреля и 5 мая. Те общественные организации и юридические лица, которые планируют принять участие в наведении порядка, могут обратиться в администрацию Октябрьского округа с заявкой на вывоз мусора и предоставление мешков.

С начала 2018 года специалистами отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству Октябрьского округа было проведено 1089 проверки придомовых территорий.