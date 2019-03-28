Весна добавила хлопот всем

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев вчера провёл совещание с представителями управляющих организаций по вопросу качества оказываемых услуг. Во встрече также приняли участие представители окружных прокуратур и следственного комитета, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Владимир Гноевский, главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, вопрос качественного и своевременного предоставления услуг управляющими организациями областного центра стоит очень остро и в течение текущего месяца уже не раз становился темой объездов и совещаний. Надо отметить, что речь шла не только о чистоте и комфорте, но и, в первую очередь, о безопасности населения.

Представители органов власти и правоохранительных ведомств обратили внимание, что неисполнение УК их прямых обязательств приводит к чрезвычайным ситуациям, что влечёт за собой уголовную ответственность. Так стоит ли доводить дело до мер прокурорского реагирования и подвергать опасности жизнь и здоровье мурманчан.

«Сегодня муниципалитет выполняет не только контрольную функцию, но и инициирует возбуждение уголовных дел при неисполнении договоров управления, так как это угрожает жизни и здоровью горожан, – подчеркнул глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – 20 марта муниципальное учреждение «Новые формы управления» направило в СУСК РФ по Мурманской области материалы по итогам осмотра общего имущества домов, в том числе кровли дома № 8 по проезду Рыбному, для рассмотрения вопроса о возможности привлечения обслуживающих организации к уголовной ответственности в рамках ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Владимир Гноевский поручил сформировать график уборки кровель и напомнил, что при их очистке нельзя забывать о людях, которые находятся возле мест проведения работ. Эти места должны быть огорожены, а внизу должны находиться сотрудники управляющих компаний. Просто повесить на стену сигнальную ленту недостаточно.