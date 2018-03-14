ЗНАКИ: Небесные часы показывают нам расписание событийВесна идёт - вводится временное ограничение по весу для автотранспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика14.03.18 15:45

Весна идёт - вводится временное ограничение по весу для автотранспорта

Как сообщает «Мурманскавтодор», в  соответствии с приказом регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства от 26.01.2018 № 22 «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Мурманской области в период прохождения весеннего паводка 2018 года», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, в связи со снижением несущей способности их конструктивных элементов в период прохождения весеннего паводка, с 30 апреля по 29 мая вводится временное ограничение движения транспорта.

В указанный период к движению по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Мурманской области не допускаются транспортные средства (ТС) с грузом или без груза, с массой, приходящейся на любую ось ТС более 6 тонн.

При оформлении специального разрешения на движение тяжеловесных ТС будут учитываться параметры временных ограничений движения.

Временное ограничение движения транспортных средств, при условии, что ТС не является тяжеловесным, не распространяется (согласно постановлению правительства Мурманской области от 15.12.2014 № 623-ПП, п.4.5):  на международные перевозки грузов;  на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;  на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, уголь, дрова), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;  на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТренд негативного отношения к медикам нужно менять
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовал: 541 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

ирина
14.03.18 08:51
если собак неподкармливать они еще злее будут
Комментарий к новости:В Мурманске с каждым годом становится всё больше бездомных собак
Алекс
14.03.18 00:50
Не будет кормовой базы, звери еще злее будут. Весна на дворе, а прикормка животных сердобольными жителями не влияет на их агрессивность. Заниматься этим вопросом вовремя надо, а не когда рак на горе с
Комментарий к новости:В Мурманске с каждым годом становится всё больше бездомных собак
Volk
13.03.18 07:07
Какого же чуда ждут эти "святоши" от власти? Видно плохи дела у чиновников, коли стали по всей стране Николая-чудотворца ставить, на себя надежды уже нет.
Комментарий к новости:В Мурманске на улице революционера этим летом установят памятник Николаю Чудотворцу
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа.20:00Городские хроники (12+)20:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС упорно их держат на прежнем уровне-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 38 копеек-PRO ЭнергетикуБывшему директору ОАО «Колэнергосбыт» Геннадию Шубину могут добавить ещё три года заключения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПолномочия тасовать – не с прокуратурой бодаться
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика