Весна «льёт слёзы» в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет активный циклон, смещающийся с Балтийского моря. По Мурманской области ожидается сильный порывистый северный ветер, мокрый снег.

Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный сильный. Температура воздуха ночью от -1 до +4º, днём +2+7°.

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На реках юга и запада Мурманской области наблюдается спад весеннего половодья, уровни воды на реках понижаются на 3-5 см в сутки.

На реках севера и востока области формирование пиков весеннего половодья замедлилось.