Весна на дворе: Андрей Чибис летит в Мурманскую область

Президент РФ Владимир Путин подписал сегодня указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Мурманской области». Путин принял отставку Марины Ковтун и назначил временно исполняющим обязанности главы Мурманской области заместителя министра строительства РФ 40-летнего уроженца Чебоксар Андрея Чибиса.

Президент провёл рабочую встречу с Андреем Чибисом, в ходе которой информировал о своём решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области.

Наша справка:

Андрей Владимирович родился 19 Марта 1979 года.

1996 – 2001 гг. - студент Московского университета потребительской кооперации (специальность «Юриспруденция»).

2001 – 2004 гг. - адвокат (частная юридическая практика).

2004 – 2005 гг. - советник губернатора Рязанской области, затем - начальник экспертного отдела администрации президента Чувашской Республики.

2006 – 2007 гг. - заместитель директора Департамента строительства - начальник отдела сопровождения Национального проекта «Доступное жилье» Министерства регионального развития Российской Федерации. Во время работы в Минрегионе России отвечал за реализацию мероприятий приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», разработку Долгосрочной стратегии массового строительства жилья для всех категорий граждан Российской Федерацию и подготовку законодательных актов в области жилищной политики.

2007 – 2008 гг. - начальник Управления развития рынка доступного жилья Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Находясь на этой должности, обеспечивал реализацию мероприятий ФЦП «Жилище» и проектов комплексного освоения территорий, отобранных в рамках реализации национального проекта.

2008 – 2011 гг. - председатель Совета директоров, член правления, директор по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Российские коммунальные системы». Курировал направленную на повышение качества коммунальных услуг и привлечение частных инвестиций в отрасль работу по совершенствованию институциональной среды в ЖКХ.

С июля 2009 г. - вице-президент Национального союза водоканалов.

2011 – 2012 гг. - исполнительный директор Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Общероссийского народного фронта.

С октября 2011 г. - исполнительный директор Некоммерческого партнерства содействия развитию ЖКХ «Развитие» (НП «ЖКХ Развитие»).

С августа 2012 г. - член экспертного совета при правительстве Российской Федерации, руководитель рабочей группы по развитию ЖКХ экспертного совета при правительстве Российской Федерации.

6 декабря 2013 г. - назначен на должность заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

1 октября 2014 года - назначен на должность главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации.

В декабре 2015 года избран членом бюро комитета по жилищному хозяйству и землепользованию европейской экономической Комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).

21 марта 2019 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области.

Объявлена благодарность правительства Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Награждён почётным знаком Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Действительный государственный советник 3 класса.