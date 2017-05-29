Весна обходит Мурманскую область стороной

Как сообщает Мурманское УГМС, 30-31мая погоду Кольского полуострова будут определять циклоны, смещающиеся с востока на юго-запад Баренцева моря. Наш регион будет находиться под влиянием южной части этих циклонов. По Мурманской области ожидаются временами осадки, преобладающая температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём +3+8°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2º, днём +3+8°.