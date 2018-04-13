Весна обосновалась в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, 14-15 апреля погоду Кольского полуострова будет определять юго-западная периферия циклона, смещающегося с севера Баренцева моря на Карское море. По Мурманской области местами пройдут небольшие осадки, 14 апреля на севере области ожидается порывистый ветер. 14 апреля температура воздуха ночью от +2 до -3°, при прояснениях в отдельных районах понижение до -4 -8°, днём +3+8°.

15 апреля ночью будет преобладать отрицательная температура воздуха, а днём воздух прогреется до +2+7°.

16 апреля наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле, температура воздуха существенно не изменится.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Ночью без осадков, днём местами небольшие осадки. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, при прояснениях до -8°, днём +2+7°. Ночью и утром местами гололедица.