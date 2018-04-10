Весна определяет погоду в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, сегодня циклон с севера Скандинавии сместится на север Урала, а на наш регион распространится антициклон: местами пройдёт небольшой снег.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западный слабый, на севере области умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -15° , от 0 до +5°. Гололедица.

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По данным наблюдений 10 апреля толщина льда на большинстве рек и водоёмов Кольского полуострова равна 40-75 см.