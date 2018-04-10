Мурманская область. Арктика10.04.18 18:02
Весна определяет погоду в Мурманской области
Как сообщает Мурманское УГМС, сегодня циклон с севера Скандинавии сместится на север Урала, а на наш регион распространится антициклон: местами пройдёт небольшой снег.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западный слабый, на севере области умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -15° , от 0 до +5°. Гололедица.
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По данным наблюдений 10 апреля толщина льда на большинстве рек и водоёмов Кольского полуострова равна 40-75 см.
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Последние комментарии
Ваня
06.04.18 19:21
Иван, разверните свою мысль
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петя
06.04.18 19:17
в прокуратуре он был подчиненный, поэтому и говорил, как начальство велело. а не согласных с ним, в лучшем случае, увольняют со собственному. давно не секрет, что в следствии по звонку "сверху" дела
art
06.04.18 13:42
заказ Царицы Марфы не иначе
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
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