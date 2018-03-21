Весна приходит в Мурманскую область только днём

Как сообщает Мурманское УГМС, погода в нашем регионе будет по-настоящему зимней. Ночью, с прохождением барического гребня по территории Мурманской области, ожидаются морозы. Днём, с приближением Гренландского циклона, потеплеет.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер ночью юго-восточный умеренный, днём северный слабый. Температура воздуха ночью -10-15º, при прояснениях до -25º, днём -4-9º. Гололедица.