Весна пришла – пора вспоминать, как тушить лесные пожары

В Мурманской области продолжается подготовка к пожароопасному сезону. 5 апреля прошли учения по отработке действий лиц, задействованных планом тушения лесных пожаров на территории Зашейковского лесничества, сводным планом тушения лесных пожаров на территории Мурманской области на 2018 год.

В ходе учений были задействованы силы и средства Ковдорской авиагруппы Мурманской базы авиационной охраны лесов, работников Зашейковского лесничества, представителей лесопользователей от ООО «Декора Плюс», ООО «Арктик Вуд» и индивидуального предпринимателя Кочерина В.В.

По легенде учений на территории Зашейковского лесничества сложная лесопожарная обстановка. Степень пожарной опасности по условиям погоды – высокая. Действует два лесных пожара, один из которых распространяется в сторону лесного участка, находящегося в пользовании у арендатора, существует угроза перехода пожара на указанный лесной участок в течение 2 часов. Всего в учении приняли участие 23 человека и задействовано 7 единиц техники.

По окончании учений подведены итоги, согласно которым действиям лиц, задействованных в организации и тушении лесного пожара дана положительная оценка.