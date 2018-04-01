Мурманская область. Арктика01.04.18 21:00
Весна пришла, кусок льда с крыши на ребёнка упал
Следственными органами Следственного комитета РФ по Мурманской области проводится процессуальная проверка, в ходе которой следствием будут установлены обстоятельства травмирования малолетнего ребёнка, 2013 года рождения, в результате схода наледи с крыши здания по Кольскому проспекту, 115.
В настоящее время следователи и следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия, детально устанавливают обстоятельства произошедшего, по завершении проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
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Виктор Ушаков
01.04.18 14:23
Служил на Б-21 (821) в Полярном 67-69 год Неужели разрежут?
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MotoRin
29.03.18 07:06
Зашевелилась чиновничья рать, жопу свою защищая. Большие деньги получать и не за что не отвечать конечно хорошо, да вот глупые людишки в развлекательном центре выход запасной не нашли, приходится тепе
евгения
27.03.18 20:20
что за заказуха, еврики че не показали там тоже есть на что посмотреть
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