Весна пришла, кусок льда с крыши на ребёнка упал

Следственными органами Следственного комитета РФ по Мурманской области проводится процессуальная проверка, в ходе которой следствием будут установлены обстоятельства травмирования малолетнего ребёнка, 2013 года рождения, в результате схода наледи с крыши здания по Кольскому проспекту, 115.

В настоящее время следователи и следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия, детально устанавливают обстоятельства произошедшего, по завершении проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.