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Мурманская область. Арктика02.03.18 14:23

Весна пришла: с крыши здания администрации снег свалился на мать с ребёнком

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области проводится процессуальная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям администрации ЗАТО посёлок Видяево и МБУ «Управление муниципальной собственности (Служба заказчика)» ЗАТО посёлок Видяево, в связи со сходом снежной массы с крыши здания администрации на несовершеннолетнего ребёнка и его мать.

Следствием предварительно установлено, что 1 марта 2018 года около 12 часов с крыши здания администрации ЗАТО Видяево произошёл сход снежной массы, которая с высоты четырехэтажного здания обрушилась на полуторагодовалого ребёнка и его мать, находившихся у центрального входа.

В результате происшествия они незамедлительно доставлены бригадой скоро помощи в медицинское учреждение. Ребёнок и мать не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В рамках процессуальной проверки с места происшествия изъята документация, регламентирующая порядок очистки кровель от снега и наледи, видеозаписи с камер наружного наблюдения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, наличие вреда, причиненного здоровью пострадавших. Проводятся проверочные мероприятия, по завершению которых следствием будет принято процессуальное решение.

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Последние комментарии

Иван
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Отличный репортаж. Такой же надо сделать и о ФСИН по Мурманской области,репортаж получится не менее интересным.
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Сергей
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