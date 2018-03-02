Весна пришла: с крыши здания администрации снег свалился на мать с ребёнком

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области проводится процессуальная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям администрации ЗАТО посёлок Видяево и МБУ «Управление муниципальной собственности (Служба заказчика)» ЗАТО посёлок Видяево, в связи со сходом снежной массы с крыши здания администрации на несовершеннолетнего ребёнка и его мать.

Следствием предварительно установлено, что 1 марта 2018 года около 12 часов с крыши здания администрации ЗАТО Видяево произошёл сход снежной массы, которая с высоты четырехэтажного здания обрушилась на полуторагодовалого ребёнка и его мать, находившихся у центрального входа.

В результате происшествия они незамедлительно доставлены бригадой скоро помощи в медицинское учреждение. Ребёнок и мать не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В рамках процессуальной проверки с места происшествия изъята документация, регламентирующая порядок очистки кровель от снега и наледи, видеозаписи с камер наружного наблюдения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, наличие вреда, причиненного здоровью пострадавших. Проводятся проверочные мероприятия, по завершению которых следствием будет принято процессуальное решение.